    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чим обстрілювали окупанти Харківську область, повідомили у прокуратурі
19.08.2025  09:35   Віталій Хіневич

Чим обстрілювали окупанти Харківську область, повідомили у прокуратурі

Через російські удари по регіону постраждали семеро людей, серед них — двоє дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 18 серпня близько 23:15 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Руська Лозова. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.
 
Дві жінки віком 70 та 43 років дістали поранення. Ще одна 59-річна мешканка зазнала гострої стресової реакції. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу.
 
Орієнтовно о 23:40 під ударами керованих авіабомб (КАБів) опинилося с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства.
 
19 серпня близько 5:00 два ворожі ударні безпілотники вдарили по с. Перемога Лозівського району. Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей — хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців — діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу «Герань-2».
 
За процесуального керівництва Дергачівської, Богодухівської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 Надзвичайні події Житель Харкова передавав ворогові інформацію про ППО 19.08 Надзвичайні події Ворожий удар по Харкову 18 серпня: перші хвилини після ворожої атаки 19.08 Надзвичайні події ДСНС показала кадри гасіння пожеж після ворожого обстрілу на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 