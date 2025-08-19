19.08.2025 09:35 Віталій Хіневич

Чим обстрілювали окупанти Харківську область, повідомили у прокуратурі

Через російські удари по регіону постраждали семеро людей, серед них — двоє дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 18 серпня близько 23:15 збройні сили рф завдали авіаційного удару по с. Руська Лозова. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Дві жінки віком 70 та 43 років дістали поранення. Ще одна 59-річна мешканка зазнала гострої стресової реакції. Медики надали всім постраждалим необхідну допомогу.

Орієнтовно о 23:40 під ударами керованих авіабомб (КАБів) опинилося с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено будівлі та техніку сільськогосподарського підприємства.

19 серпня близько 5:00 два ворожі ударні безпілотники вдарили по с. Перемога Лозівського району. Зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Постраждала родина: жінка отримала травми, у її чоловіка та двох дітей — хлопчика 8 років та дівчинки 2 роки 8 місяців — діагностували гострий шок. Попередньо встановлено, що для атаки по населеному пункту ворог використав БпЛА типу «Герань-2».

За процесуального керівництва Дергачівської, Богодухівської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

