19.08.2025  10:05   

ДСНС показала кадри гасіння пожеж після ворожого обстрілу на Харківщині

Під прицілом окупантів були Богодухівський, Куп’янський, Лозівський та Харківський райони.


ДСНС України
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
У селі Руська Лозова Дергачівської громади внаслідок удару КАБами постраждали 3 людей.
 
Також у селі Перемога Лозівської громади через влучання російського БпЛА в дах приватного будинку виникла пожежа. Постраждали 4 людей, серед яких діти - 3 та 8 років.
 
Крім того, внаслідок ударів ворожими КАБами, FPV-дронами горіли сільськогосподарська техніка, приватні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Пошкоджені дачні будинки. Рятувальники приборкали всі займання.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
