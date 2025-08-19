Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 18 серпня 2025 року.
Комментариев: 0
Можливі прояви ревнощів – як з вашого боку, так і стосовно вас, тому краще відкласти з’ясування стосунків. У всьому іншому день сприятливий, обіцяє енергійність і витривалість у справах та любові.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні належить вшановувати одну з наймужніших професій у світі. Чи жарт – добровільно йти до бджолиної хмари, щоб видобути одну з найправильніших їстівних субстанцій у світі.
влажность:
давление:
ветер: