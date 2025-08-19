    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківобленерго закликає дотримуватись правил пожежної безпеки
19.08.2025  10:55   Віталій Хіневич

Харківобленерго закликає дотримуватись правил пожежної безпеки

Серпень – один із найнебезпечніших місяців року. Після спекотного літнього сонця трава та інша рослинність перетворюються на легкозаймистий сухостій.

 
Про це зазначили в АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.
 
Випалювання сухої трави та очерету може призвести до масштабних пожеж, які важко загасити. Саме тому це суворо заборонено законом.
 
Внаслідок горіння залишків рослинності також можуть виникати аварійні відключення повітряних ліній електропередачі.
 
«Завжди пам'ятайте: суха погода сприяє стрімкому та неконтрольованому розповсюдженню вогню!
 
Одразу телефонуйте "101", якщо пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки!», - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що тимчасово призупиняється розподіл газу у селищі Утківка на Харківщині.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 ЖКГ Харківські комунальники проводять ремонт житлового фонду 19.08 ЖКГ Тимчасово призупиняється розподіл газу у селищі Утківка на Харківщині 18.08 ЖКГ У Харкові комунальники відновили роботу понад 100 домофонів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 