19.08.2025 10:55 Віталій Хіневич

Харківобленерго закликає дотримуватись правил пожежної безпеки

Серпень – один із найнебезпечніших місяців року. Після спекотного літнього сонця трава та інша рослинність перетворюються на легкозаймистий сухостій.

Випалювання сухої трави та очерету може призвести до масштабних пожеж, які важко загасити. Саме тому це суворо заборонено законом.

Внаслідок горіння залишків рослинності також можуть виникати аварійні відключення повітряних ліній електропередачі.

«Завжди пам'ятайте: суха погода сприяє стрімкому та неконтрольованому розповсюдженню вогню!

Одразу телефонуйте "101", якщо пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки!», - йдеться у повідомленні.

