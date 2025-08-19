    
19.08.2025  11:17   

Ворожий удар по Харкову 18 серпня: перші хвилини після ворожої атаки

Учора вранці, коли місто ще спало, ворог підло завдав удару безпілотниками по цивільній забудові.

 
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав кадри порятунку людей, передає РЕДПОСТ.
 
«Наші патрульні негайно прибули на місце обстрілу та разом з іншими службами визволяли людей із-під завалів, супроводжували постраждалих до карет швидкої допомоги та робили все можливе, аби врятувати життя», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.
 
