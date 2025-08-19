Ворожий удар по Харкову 18 серпня: перші хвилини після ворожої атаки

Учора вранці, коли місто ще спало, ворог підло завдав удару безпілотниками по цивільній забудові.
Можливі прояви ревнощів – як з вашого боку, так і стосовно вас, тому краще відкласти з’ясування стосунків. У всьому іншому день сприятливий, обіцяє енергійність і витривалість у справах та любові.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні належить вшановувати одну з наймужніших професій у світі. Чи жарт – добровільно йти до бджолиної хмари, щоб видобути одну з найправильніших їстівних субстанцій у світі.
