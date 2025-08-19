    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники проводять ремонт житлового фонду
19.08.2025  11:45   Віталій Хіневич

Харківські комунальники проводять ремонт житлового фонду

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжує роботи з поточного утримання житлових будинків у Салтівському, Немишлянському та Київському районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, протягом минулого тижня ремонти провели на 68 об’єктах. Зокрема, фахівці усували аварійність покрівель і вхідних груп, закривали контури, укріплювали вхідні двері, лагодили оголовки димовентиляційних каналів. 
 
 
Крім того, комунальники ремонтували фасади, монтували захисну плівку, прочищали водостічні труби тощо.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що тимчасово призупиняється розподіл газу у селищі Утківка на Харківщині.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 ЖКГ Харківобленерго закликає дотримуватись правил пожежної безпеки 19.08 ЖКГ Тимчасово призупиняється розподіл газу у селищі Утківка на Харківщині 18.08 ЖКГ У Харкові комунальники відновили роботу понад 100 домофонів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 