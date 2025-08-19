    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Житель Харкова передавав ворогові інформацію про ППО
19.08.2025  12:00   

Житель Харкова передавав ворогові інформацію про ППО

За даними слідства, у квітні 2024 року мешканець Харкова через месенджер почав спілкуватися з представником рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Під час повітряної тривоги 42-річний чоловік виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО.
 
Отримані дані він наносив на карти Google і надсилав своєму співрозмовнику з рф.
 
 
Розвіддані окупанти планували використати для ударів БпЛА та застосування керованих авіабомб по позиціях Сил оборони. 
 
Фактично ворог намагався послабити оборону прифронтового міста та залишити цивільне населення без захисту.
 
Фігуранта затримано за місцем проживання в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває під вартою.
 
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили трьох прокремлівських агітаторів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
