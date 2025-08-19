    
Главная Новини Харкова Суспільство Яку погоду обіцяють синоптики мешканцям Харківщини найближчими днями
19.08.2025  12:30   

Яку погоду обіцяють синоптики мешканцям Харківщини найближчими днями

За даними синоптиків, найближчі дні в області очікується різноманітна погода – від сонячної та спекотної до дощової з грозами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
20 серпня переважатиме мінлива хмарність. По області – без опадів, у місті також сухо. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
 
Температура вночі становитиме 10–15°, у місті трохи тепліше – 11–13°. Вдень очікується літнє тепло: 25–30°, у місті – 26–28°.
 
21 серпня обіцяє бути також здебільшого сухим. Невеликі хмари не завадять сонцю. Вітер змінить напрямок на південно-західний, 5–10 м/с.
Нічні температури – 12–17°, денні – 27–32°.
 
22 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, але вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.
Вітер південний, 7–12 м/с. Температура вночі підніметься до 15–20°, вдень – спека до 29–34°.
 
 23 серпня погода зіпсується – буде хмарно, очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура: вночі 16–21°, вдень знизиться до 23–28°.
 
 У День Незалежності, прогнозують мінливу хмарність. Вночі подекуди можливий невеликий дощ, удень – без істотних опадів. Вітер західний, 7–12 м/с. Свіжіша температура: вночі 10–15°, вдень 21–26°.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 19 серпня.
 
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 19 серпня 18.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 серпня 17.08 Суспільство На Харківщині очікуються різке погіршення погоди
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 