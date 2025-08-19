19.08.2025 12:30

Яку погоду обіцяють синоптики мешканцям Харківщини найближчими днями

За даними синоптиків, найближчі дні в області очікується різноманітна погода – від сонячної та спекотної до дощової з грозами.

Харківський регіональний центр з гідрометеорології

20 серпня переважатиме мінлива хмарність. По області – без опадів, у місті також сухо. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме 10–15°, у місті трохи тепліше – 11–13°. Вдень очікується літнє тепло: 25–30°, у місті – 26–28°.

21 серпня обіцяє бути також здебільшого сухим. Невеликі хмари не завадять сонцю. Вітер змінить напрямок на південно-західний, 5–10 м/с.

Нічні температури – 12–17°, денні – 27–32°.

22 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, але вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер південний, 7–12 м/с. Температура вночі підніметься до 15–20°, вдень – спека до 29–34°.

23 серпня погода зіпсується – буде хмарно, очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура: вночі 16–21°, вдень знизиться до 23–28°.

У День Незалежності, прогнозують мінливу хмарність. Вночі подекуди можливий невеликий дощ, удень – без істотних опадів. Вітер західний, 7–12 м/с. Свіжіша температура: вночі 10–15°, вдень 21–26°.

