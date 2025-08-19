    
19.08.2025  08:25   Віталій Хіневич

Тимчасово призупиняється розподіл газу у селищі Утківка на Харківщині

Фахівці проведуть роботи, які супроводжуватимуться відключенням газу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Для забезпечення стабільного розподілу газу Харківська філія «Газмережі» з 9-00 години 21.08.2025 року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу споживачам по вул. Вишневій, вул. Зарічній в с-щі Утківка Мереф’янської громади.
 
Завершити виконання робіт планується о 15-00 годині 21.08.2025 року.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що без газу, через удар окупантів по Харкову, залишаються більше 100 осель.
 
Тэги:  жкг, харків
