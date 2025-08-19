    
19.08.2025  08:05   Віталій Хіневич

У ХОВА повідомили про розмінування 19 серпня

У вівторок, 19 серпня, фахівці проводитимуть підривні роботи у Харківській області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зазначається, що розмінування буде:
 
  • з 09:00 до 10:00 — поблизу села Миколаївка Чугуївського району;
  • з 09:00 до 11:00 — біля населеного пункту Балаклія Ізюмського району;
  • з 10:00 до 12:00 — поряд із селом Борщівка Ізюмського району.
Можливі звуки вибухів — планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери розміновують ЛЕП в Ізюмському районі.
 
