20.08.2025  08:25   

На Харківщині мешканців трьох населених пунктів просять тимчасово не користуватися газом

Харківська філія «Газмережі» просить мешканців кількох населених пунктів не користуватися природним газом під час проведення планових робіт.

 
У зв’язку з необхідністю проведення планових робіт, можливе припинення газопостачання до с-ща Докучаєвське, с-ща Рогань та с. Мала Рогань Харківського району, передає РЕДПОСТ.
 
Харківська філія «Газмережі» просить мешканців зазначених населених пунктів самостійно обмежити використання природного газу з 10:00 до 16:00 год. 26.08.2025р. для уникнення припинень газопостачання та тривалих пусків газу у кожну домівку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у деяких районах Харкова не буде води.
 
