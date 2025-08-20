20.08.2025 08:25

На Харківщині мешканців трьох населених пунктів просять тимчасово не користуватися газом

Харківська філія «Газмережі» просить мешканців кількох населених пунктів не користуватися природним газом під час проведення планових робіт.

У зв’язку з необхідністю проведення планових робіт , можливе припинення газопостачання до с-ща Докучаєвське, с-ща Рогань та с. Мала Рогань Харківського району, передає РЕДПОСТ.

Харківська філія «Газмережі» просить мешканців зазначених населених пунктів самостійно обмежити використання природного газу з 10:00 до 16:00 год. 26.08.2025р. для уникнення припинень газопостачання та тривалих пусків газу у кожну домівку.

