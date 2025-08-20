    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові санобробкою охопили понад півтора мільйона квадратних метрів приміщень
20.08.2025  09:40   

У Харкові санобробкою охопили понад півтора мільйона квадратних метрів приміщень

КП «Житлокомсервіс» у 2025 році уклало договори з підрядними організаціями на проведення масштабних робіт з санітарно-гігієнічної обробки житлового фонду.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За сім місяців було виконано дератизацію, дезінсекцію та дезінфекцію на площі 1,8 млн кв. м, що становить 66% від загальної площі приміщень, які підлягають обробці.
 
Роботи проводяться в підвалах та на технічних поверхах будинків комунальної форми власності.
 
Окрему увагу приділяють заявкам, які надходять від харків'ян через міську інформаційно-диспетчерську службу «1562».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у деяких районах Харкова не буде води.
 
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 ЖКГ На Харківщині мешканців трьох населених пунктів просять тимчасово не користуватися газом 19.08 ЖКГ У деяких районах Харкова не буде води: список адрес 19.08 ЖКГ Харківські комунальники проводять ремонт житлового фонду
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 