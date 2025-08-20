20.08.2025 09:40

У Харкові санобробкою охопили понад півтора мільйона квадратних метрів приміщень

КП «Житлокомсервіс» у 2025 році уклало договори з підрядними організаціями на проведення масштабних робіт з санітарно-гігієнічної обробки житлового фонду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За сім місяців було виконано дератизацію, дезінсекцію та дезінфекцію на площі 1,8 млн кв. м, що становить 66% від загальної площі приміщень, які підлягають обробці.

Роботи проводяться в підвалах та на технічних поверхах будинків комунальної форми власності.

Окрему увагу приділяють заявкам, які надходять від харків'ян через міську інформаційно-диспетчерську службу «1562».

