20.08.2025 10:05 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 10

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 11

Слобожанське - 16

Куп’янськ - 11

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

