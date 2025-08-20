У Харкові відбулися змагання за «Кубок міського голови 2025» з шахів (фото)

В этот день

Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Почуття можуть виявитися оманливими, а навколо можливі раптові зміни настрою та непередбачувані вчинки людей. Уважно прислухайтеся до своєї інтуїції – вона підкаже цінні ідеї й рішення.

Прогноз погоди у Харкові на 20 серпня У Харкові увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.