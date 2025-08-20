    
У Харкові відбулися змагання за «Кубок міського голови 2025» з шахів (фото)

19 серпня за підтримки Харківського міського голови Ігоря Терехова відбувся шаховий турнір «Кубок міського голови 2025».

Харків, змагання, шахи, турнір
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Турнір зібрав сильніших шахістів Харкова та області, а також усіх охочих, хто готовий був вступити у справжню битву інтелектів. Змагання відбулися за регульованою швейцарською системою у 11 турів. 
 
Організаторами події виступили Харківська обласна федерація шахів, Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.


Фотогалерея

