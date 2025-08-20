    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області
20.08.2025  10:50   Віталій Хіневич

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Впродовж доби обстрілів зазнали Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони. Проти мирного населення росіяни застосували БпЛА та FPV-дрони. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Через удари росіян по Купʼянщині пошкоджені приватні домоволодіння, автомобілі. FPV-дроном пошкоджено авто швидкої допомоги. Двох медичних працівників з пораненнями госпіталізували. 
 
Через обстріли пошкоджені будинки у селі Цупівка Харківського району. 
 
 
Внаслідок скерування ворожих безпілотників в Ізюмському районі сталися пожежі. 
 
 
19 серпня поліцейські здійснили 21 огляд місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 13 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації. 
 
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 026 воєнних злочинів, скоєних на території області.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 19 по 20 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 42 оперативних виїзди.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Надзвичайні події У Харкові окупанта засуджено до 9 років ув’язнення 20.08 Надзвичайні події Потерпілі медики, будинки та пошкоджені електромережі: Харківщина на ранок 20 серпня 20.08 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 