20.08.2025 10:50 Віталій Хіневич

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області

Впродовж доби обстрілів зазнали Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони. Проти мирного населення росіяни застосували БпЛА та FPV-дрони. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Через удари росіян по Купʼянщині пошкоджені приватні домоволодіння, автомобілі. FPV-дроном пошкоджено авто швидкої допомоги. Двох медичних працівників з пораненнями госпіталізували.

Через обстріли пошкоджені будинки у селі Цупівка Харківського району.

Внаслідок скерування ворожих безпілотників в Ізюмському районі сталися пожежі.

19 серпня поліцейські здійснили 21 огляд місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 13 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 026 воєнних злочинів, скоєних на території області.

