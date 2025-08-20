20.08.2025 11:05

У Харкові окупанта засуджено до 9 років ув’язнення

Погрожуючи вбивством, окупант відібрав авто у водія Національного природного парку на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що командир відділення 4-го батальйону 202-го стрілецького полку незаконного збройного формування терористичної організації «донецька народна республіка», уродженець м. Макіївка Донецької області, брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Куп’янського району та разом з іншими окупантами відбирав майно у мирного населення.

Так, у червні 2022 року фігурант спільно з іншими загарбниками приїхав до с. Петро-Іванівка, до водія Національного природного парку «Дворічанський». Саме у нього знаходився автомобіль, який перебував на балансі НПП.

Озброєні окупанти вдерлися до будинку чоловіка, де він перебував разом із дружиною. Фігурант почав погрожувати подружжю розстрілом, якщо господар не віддасть авто.

Побоюючись за власне життя та життя дружини, чоловік віддав бойовику «днр» транспортний засіб.

Встановлено, що фігурант використовував авто у власних цілях для пересування по окупованій частині Куп’янського району.

Вартість автомобіля, згідно з висновком судової автотоварознавчої експертизи, становить понад пів мільйона гривень.

Йому призначено покарання у виді дев’яти років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок (in absentia) ухвалено Індустріальним районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Засуджений переховується від правосуддя. Вживаються заходи для реалізації правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання.

