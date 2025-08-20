    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог вдарив із РСЗВ по Прудянці та Слатиному
20.08.2025  11:30   Віталій Хіневич

Ворог вдарив із РСЗВ по Прудянці та Слатиному

Сьогодні близько 10:20 російські війська вдарили із РСЗВ по Прудянці та Слатиному.

 
Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
За попередньою інформацією, окупанти випустили по населених пунктах не менше чотирьох реактивних снарядів. 
 
Один з них поцілив по приватному домоволодінню у Прудянці, унаслідок чого сталося загоряння, яке зараз ліквідовують підрозділи ДСНС. Інші три снаряди упали на околицях Слатиного.
 
Додаткові дані щодо руйнувань встановлюються. Інформація про постраждалих на теперішній час не надходила.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
 
