20.08.2025 12:00

У Харкові на вулиці Леся Сердюка триває відновлення житлового будинку (фото)

Зараз будівельники працюють над утепленням фасаду (виконано близько 25%), а також відновлюють тримальні конструкції та фасадні панелі.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці демонтували зруйновані конструкції, утеплили підвальне приміщення та технічний поверх, а також замінили вікна у місцях загального користування.

Зараз будівельники працюють над утепленням фасаду (виконано близько 25%), а також відновлюють тримальні конструкції та фасадні панелі. У планах - заміна пошкоджених вікон у квартирах, ремонт вхідних груп та повне відновлення зруйнованих елементів будівлі.

Проєкт передбачає комплексну термомодернізацію багатоповерхівки, що підвищить її енергоефективність.

