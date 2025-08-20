    
20.08.2025  12:00   

У Харкові на вулиці Леся Сердюка триває відновлення житлового будинку (фото)

Зараз будівельники працюють над утепленням фасаду (виконано близько 25%), а також відновлюють тримальні конструкції та фасадні панелі.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці демонтували зруйновані конструкції, утеплили підвальне приміщення та технічний поверх, а також замінили вікна у місцях загального користування.
 
Зараз будівельники працюють над утепленням фасаду (виконано близько 25%), а також відновлюють тримальні конструкції та фасадні панелі. У планах - заміна пошкоджених вікон у квартирах, ремонт вхідних груп та повне відновлення зруйнованих елементів будівлі.
 
Проєкт передбачає комплексну термомодернізацію багатоповерхівки, що підвищить її енергоефективність.
 
 
