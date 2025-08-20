    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Безпілотник окупантів атакував автомобіль на Харківщині
20.08.2025  12:20   Віталій Хіневич

Безпілотник окупантів атакував автомобіль на Харківщині

Унаслідок атаки загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
20 серпня о 08:30 військові рф вдарили ударним безпілотником по цивільному автомобілю ЗАЗ-1103 Славута. Подія сталася на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади.
 
Унаслідок атаки загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.
 
 
На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Надзвичайні події Обстріл села Прудянка: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків 20.08 Надзвичайні події Ворог вдарив із РСЗВ по Прудянці та Слатиному 20.08 Надзвичайні події У Харкові окупанта засуджено до 9 років ув’язнення
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 