Оновлені концепції відбудови пошкоджених будинків презентували у Харкові

На сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції з’явилися нові концепції відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів багатоквартирних житлових будинків, які перебувають у процесі реконструкції.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Концепції відображають бачення архітекторів того, який вигляд матиме оновлений житловий фонд. Кожен харків’янин має можливість проголосувати: подобається йому запропонований варіант відновлення чи ні.

За словами директора департаменту Костянтина Лиски, кількість представлених концепцій поступово зростає. Зараз на сайті доступні візуалізації відновлення 13 житлових будинків та однієї школи, і в подальшому їх стане ще більше.

«Наше завдання - зробити процес відбудови відкритим і зрозумілим для харків’ян. Візуалізації допомагають людям відчути, що їхнє житло буде не лише відновлене, а й модернізоване», - підкреслив директор департаменту.

Ознайомитися з концепціями та проголосувати можна за посиланням.

