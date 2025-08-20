    
20.08.2025  12:50   

Оновлені концепції відбудови пошкоджених будинків презентували у Харкові

На сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції з’явилися нові концепції відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів багатоквартирних житлових будинків, які перебувають у процесі реконструкції.


Оновлені концепції відбудови пошкоджених будинків презентували у Харкові
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Концепції відображають бачення архітекторів того, який вигляд матиме оновлений житловий фонд. Кожен харків’янин має можливість проголосувати: подобається йому запропонований варіант відновлення чи ні.
 
За словами директора департаменту Костянтина Лиски, кількість представлених концепцій поступово зростає. Зараз на сайті доступні візуалізації відновлення 13 житлових будинків та однієї школи, і в подальшому їх стане ще більше.
 
«Наше завдання - зробити процес відбудови відкритим і зрозумілим для харків’ян. Візуалізації допомагають людям відчути, що їхнє житло буде не лише відновлене, а й модернізоване», - підкреслив директор департаменту.
 
Ознайомитися з концепціями та проголосувати можна за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Леся Сердюка триває відновлення житлового будинку.
 
