20.08.2025  13:20   Віталій Хіневич

Обстріл села Прудянка: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків

20 серпня ворог вдарив по селу Прудянка Дергачівської громади Харківського району реактивною артилерією.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 120 м кв.
 
 
На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
 
