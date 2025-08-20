20.08.2025 13:45 Віталій Хіневич

У Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки

19 вересня на вулиці Георгія Тарасенка патрульні зупинили автобіль Renault через виявлену технічну несправність.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі. Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ за 11000 гривень.

Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток,штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

