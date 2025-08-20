    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки
20.08.2025  13:45   Віталій Хіневич

У Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки

19 вересня на вулиці Георгія Тарасенка патрульні зупинили автобіль Renault через виявлену технічну несправність.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі. Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ за 11000 гривень.
 
Для встановлення всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. 
 
Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток,штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині п’яний водій збив двох велосипедистів.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Надзвичайні події У Харкові виявили тіло чоловіка та жінки з вогнепальними пораненнями 18.08 Надзвичайні події У Харкові жінку прикували кайданками до дерева та пограбували 18.08 Надзвичайні події Порушників ПДР виявили у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 