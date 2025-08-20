    
20.08.2025  14:15   

Медики врятували харків'янку

На допомогу жінці, у якої настала клінічна смерть, прийшли фахівці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Гострий інфаркт міокарда став причиною клінічної смерті 78-річної харків'янки.
 
Завдяки оперативній та високопрофесійній роботі бригади ЕМД № 409.
 
Життя жінки було врятовано.
 
Після проведення успішних реанімаційних заходів пацієнтку доставлено до лікувального закладу для подальшого лікування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 20 серпня.
 
