20.08.2025  14:55   

Комунальники впорядковують території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих до них ділянок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, за минулий тиждень вони скосили 7 га трави, вивезли 109 куб. м сміття та видалили 18 аварійних дерев. 
 
 
Також комунальники навели лад на центральних і прилеглих алеях, під’їзних шляхах і тротуарах.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проводять ремонт житлового фонду.
 
