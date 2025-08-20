20.08.2025 15:37 Дмитро Колонєй

Харківя'нин підозрюється у підтримці дій загарбників

Якими протиправними діями займався харків'янин з'ясували правоохоронці.

Як повідмляє РЕДПОСТ , правоохоронці зупинили чергову спробу інформаційної атаки з боку прихильників «русского мира» за допомогою 51-річного харків'янина, який

поширював у соціальній мережі «Однокласники» матеріали, які містили виправдовування осіб, що здійснюють збройну російську зборойну агресію проти України;

у своєму профілю опублікував допис, який, згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи, має публічний характер і містить інформацію на підтримку дій військовослужбовців РФ;

поширював заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму: зображення п’ятикутної зірки, георгіївської стрічки та герба СРСР.

Висновок судової мистецтвознавчої експертизи підтвердив, що ці зображення містять заборонену символіку та мають публічний характер.

Чоловку оголошено підозру у

виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників,

виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

