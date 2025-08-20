    
20.08.2025  15:37   Дмитро Колонєй

Харківя'нин підозрюється у підтримці дій загарбників

Якими протиправними діями займався харків'янин з'ясували правоохоронці.

Підтримував дії загарбників мешканець міста: Новини Харкова
 
Як повідмляє РЕДПОСТ, правоохоронці  зупинили чергову спробу інформаційної атаки з боку прихильників «русского мира» за допомогою 51-річного харків'янина, який
  • поширював у соціальній мережі «Однокласники» матеріали, які містили виправдовування осіб, що здійснюють збройну російську зборойну агресію проти України;
  • у своєму профілю опублікував допис, який, згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи, має публічний характер і містить інформацію на підтримку дій військовослужбовців РФ;
  • поширював заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму: зображення п’ятикутної зірки, георгіївської стрічки та герба СРСР.
Підтримував дії загарбників мешканець міста: Новини Харкова
 
Висновок судової мистецтвознавчої експертизи підтвердив, що ці зображення містять заборонену символіку та мають публічний характер.
 
Чоловку оголошено підозру у
  • виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників,
  • виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, у Харкові окупанта засуджено до 9 років ув’язнення.

 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
