20.08.2025  16:11   Дмитро Колонєй

У Харкові розпочався відкритий дитячий футбольний турнір

Змагання «Дитячі мрії» проводиться з ініціативимера Харкова Ігоря Терехова до Дня міста.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ у футбольному турнір «Дитячі мрії» в 2025 році беруть участь 12 команд з різних куточків Харківщини.
 
 
 
 
 
Захід організували Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту і ДЮСШ «Нова Баварія» за підтримки ГО «Об’єднання волонтерів «Янгол». 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,Ю що харківʼянка Тетяна Біла виборола «срібло» з паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025.
 

 

Тэги:  діти, спорт, харків, футбол
