20.08.2025  16:46   Дмитро Колонєй

Харківська область: п’ять боєзіткнень на Південно-Слобожанському напрямку, два ще тривають

Оперативна ситуація по Харківській області на 20 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі Вовчанська, Амбарного, Фиголівки та у напрямку Катеринівки. Два боєзіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у напрямку Куп’янська.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбили штурми окупантів у районах трьох селищ Харківщини.
 

 

