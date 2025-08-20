    
20.08.2025  17:17   Дмитро Колонєй

У харківські тепломережі інвестують сотні мільйонів гривень

Стало відмо, на які нарямки підуть грошу інвестиціної програми, яку погодив на 2025 рік Виконавчий комітет Харківської міськради та який очікується результат.


Як повідомляє РЕДПОСТ, передбачається комплекс заходів для забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання міста, тепловики прагнуть:
  • скоротити споживання газу та втрат теплової енергії,
  • модернізувати обладнання,
  • оновити зношені мережі,
  • підвищити якість послуг
  • зменшити негативний вплив на довкілля.

Основний акцент у програмі зроблено на реконструкцію котелень та теплових мереж, паонується

  • перекласти майже 3 км магістралей, що має знизити рівень аварійності та витоків теплоносія
  • реконструювати системи опалювання
  • встановити прилади обліку теплової енергії в житлових будинках.

Загальний обсяг інвестицій становитиме понад 400 млн грн.
 
У підсумку реалізація програми дозволить
  • зменшити понаднормативні втрати,
  • стабілізувати систему теплопостачання,
  • підвищити її енергоефективність та якість послуг.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині мешканців трьох населених пунктів просять тимчасово не користуватися газом.

 

