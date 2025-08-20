20.08.2025 17:17 Дмитро Колонєй

У харківські тепломережі інвестують сотні мільйонів гривень

Стало відмо, на які нарямки підуть грошу інвестиціної програми, яку погодив на 2025 рік Виконавчий комітет Харківської міськради та який очікується результат.



У харківські тепломережі інвестують сотні мільйонів гривень



Як повідомляє РЕДПОСТ , передбачається комплекс заходів для забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання міста, тепловики прагнуть:

скоротити споживання газу та втрат теплової енергії,

модернізувати обладнання,

оновити зношені мережі,

підвищити якість послуг

зменшити негативний вплив на довкілля.

Читайте також: Оновлені концепції відбудови пошкоджених будинків презентували у Харкові

Основний акцент у програмі зроблено на реконструкцію котелень та теплових мереж, паонується

перекласти майже 3 км магістралей, що має знизити рівень аварійності та витоків теплоносія

реконструювати системи опалювання

встановити прилади обліку теплової енергії в житлових будинках.

Загальний обсяг інвестицій становитиме понад 400 млн грн.

У підсумку реалізація програми дозволить

зменшити понаднормативні втрати,

стабілізувати систему теплопостачання,

підвищити її енергоефективність та якість послуг.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині мешканців трьох населених пунктів просять тимчасово не користуватися газом.