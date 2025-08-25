25.08.2025 18:19 Дмитро Колонєй

Укрпошта випустила марку, присвячену ювілею харківського метро

У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов.



Як повідомляє РЕДПОСТ , церемонія погашення спецвипуску поштової марки, присвяченої 50-річчю з дня запуску харківського метрополітену, відбулася на ст.м. «Університет».

Аркуш ювілейних марок містить дев’ять тематичних купонів зі станціями харківського метро: «Спортивна», «Університет», «Олексіївська», «Академіка Барабашова», «Центральний ринок», «Студентська», «Палац спорту», «Салтівська».

Погашення було зроблене спеціальним штемпелем «Харків. Місто Героїв».

Під час виступу Ігор Терехов підкреслив значення метрополітену для міста.

«Це наш символ, наша гордість і місце сили. В найважчі дні війни тут ховалися десятки тисяч людей. Саме в Харкові ми першими в Україні запровадили безоплатний проїзд для всіх жителів. Ми також створили навчальні класи в метро, де діти можуть вчитися навіть в умовах війни - такого немає більше ніде у світі. І у нас великі плани - ми будуватимемо нові станції», - сказав мер.