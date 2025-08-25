    
Главная Новини Харкова Влада Укрпошта випустила марку, присвячену ювілею харківського метро
25.08.2025  18:19   Дмитро Колонєй

Укрпошта випустила марку, присвячену ювілею харківського метро

У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов.


Укрпошта випустила марку, присвячену ювілею харківського метро
Як повідомляє РЕДПОСТ, церемонія погашення спецвипуску поштової марки, присвяченої 50-річчю з дня запуску харківського метрополітену, відбулася на ст.м. «Університет».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Аркуш ювілейних марок містить дев’ять тематичних купонів зі станціями харківського метро: «Спортивна», «Університет», «Олексіївська», «Академіка Барабашова», «Центральний ринок», «Студентська», «Палац спорту», «Салтівська». 
 
Погашення було зроблене спеціальним штемпелем «Харків. Місто Героїв».
 
Випустила марку, присвячену ювілею харківського метро Укрпошта: Новини Харкова
 
 
Випустила марку, присвячену ювілею харківського метро Укрпошта: Новини Харкова
 
Випустила марку, присвячену ювілею харківського метро, Укрпошта: Новини Харкова
 
Під час виступу Ігор Терехов підкреслив значення метрополітену для міста. 
 
«Це наш символ, наша гордість і місце сили. В найважчі дні війни тут ховалися десятки тисяч людей. Саме в Харкові ми першими в Україні запровадили безоплатний проїзд для всіх жителів. Ми також створили навчальні класи в метро, де діти можуть вчитися навіть в умовах війни - такого немає більше ніде у світі. І у нас великі плани - ми будуватимемо нові станції», - сказав мер.
 
Тэги:  ігор терехов, метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.08 Влада Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя заради нашої свободи - Ігор Терехов 24.08 Влада Обов’язок та відповідальність кожного з нас - зберегти країну для майбутніх поколінь - Ігор Терехов 24.08 Суспільство У Харкові відбувся реквієм пам'яті загиблих захисників та захисниць України (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 