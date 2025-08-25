    
25.08.2025  18:49   Дмитро Колонєй

На Харківщині посадовиця податкової заробляла на підприємцях

Правоохоронці викрили злоичнну схему на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, заступниця начальника управління ГУ ДПС у Харківській області організувала злочинний план, до якого залучила двох колег — начальницю відділу та головного державного інспектора та систематично отримувала гроші від підприємців малого та середнього бізнесу регіону:
 
  • вимагала плату (у середньому сума з підприємців брала до 5000 доларів США) за нібито порушення законодавства, які могла виявити під час перевірок господарської діяльності, а також за непроведення податкових перевірок тощо.
  • гроші отримувала у своєму службовому кабінеті та
  • розподіляла між іншими учасниками схеми.
 
Головний державний інспектор погодився на співпрацю зі слідством. Суд затвердив угоду про визнання ним винуватості.
 
До суду направили обвинувальний акт стосовно організаторки та її колеги за фактом одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за невчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, із використанням наданого службового становища.
 
Окрім цього, під час документування одного з епізодів правоохоронці встановили причетність бухгалтерки підприємства. Вона передала податківцям гроші за прискорене закриття ФОП без накладення штрафів. Її судитимуть за фактом надання хабара службовій особі.
 
Прокурори передали обвинувальний акт на розгляд до Новобаварського районного суду м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині конфлікт закінчився стріляниною.
 
Тэги:  афера, кримінал, харків, шахрайство
