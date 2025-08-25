    
25.08.2025  19:19   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова впорядковують місто (фото)

Які роботи та д саме виконували фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Харківблагоустрій».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади підприємства працюють над впорядкуванням та озелененням Немишлянського району. 
 

 
Зокрема, комунальники приводять до ладу зелені зони, обрізають гілки. Роботи проводяться на
  • вул. Харківських Дивізій,
  • вул. Комунальників та
  • пр. Героїв Харкова.
 
Тэги:  комунальники, благоустрій, харків
