Харків'янин намагався врятувати від тюрми жінку, яка покромсала його ножем

Крівава сварка харків'ян на Салтівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , пізно вночі до поліції надійшов виклик, що у Салтівському районі на 62-річного чоловіка на вулиці напали двоє невідомих порізали його ножем.

Пізніше з'ясувалося, що ніякого нападу на потерпілого не було, ножем його поранила власна дружина.

Сталося це під час застілля. Подружжя вживало спиртні напої, а потім виникла сварка й жінка вирішила її закінчити кухонним ножем, кілька разів вдаривши чоловіка по тулубу.

Тоді поранений харків'янин, аби дружина не потрапила за грати, вигадав, що нібито на нього напали невідомі.

Згідно з висновком судмедекспертизи потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.Зловмисниці оголошено підозру. Їй загрожує від п'яти до восьми років за гратами.

