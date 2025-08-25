    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині військовим переделали наземні дрони для рятування поранених
25.08.2025  20:35   

На Харківщині військовим переделали наземні дрони для рятування поранених

Військовослужбовці на Харківщині отримали сучасні наземні роботизовані комплекси.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за допомгою фондів Фондам CodeIT4Life Ukraine та «Даруй Добро» військовослужбовці отримали сучасні наземні роботизовані комплекси, призначені для евакуації поранених. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Техніка оснащена дистанційним керуванням, отже менше бійців ризикуватиме життям для порятунку побратимів, натомість цю функцію заберуть машини.  за допомогу в забезпеченні наших підрозділів сучасними технологіями. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог штурмував позиції ЗСУ в районах дев'яти селищ Харківщини.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 