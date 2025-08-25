    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківський ділок обікрав бюджет на сотні тисяч
25.08.2025  21:10   Дмитро Колонєй

Харківський ділок обікрав бюджет на сотні тисяч

Прокуратурою Харківської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю.

Обікрав бюджет на сотні тисяч та чекає на суд хитрий ділок: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у травні 2023 року між комунальною установою та ТОВ-підрядником укладено договір щодо поточного ремонту дорожнього покриття в м. Валки Богодухівського району. Директор товариства з обмеженою відповідальністю 
 
  • не маючи ні необхідної техніки, ні кваліфікованих працівників, залучив до виконання робіт субпідрядників.
  • вніс до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, значно завищивши їхню вартість.
  • знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, склав і підписав відповідний документ, на підставі якого в подальшому на рахунок підрядника було перераховано бюджетні кошти.
 
Сума завданих збитків склала майже 600 тис. гривень, що підтверджено висновком будівельно-технічної експертизи.
 
Обікрав бюджет на сотні тисяч та чекає на суд хитрий ділок: Новини Харкова
 
Обвинуваченого судитимуть у Валківському районному суді Харківської області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині посадовиця податкової заробляла на підприємцях.
 
Тэги:  афера, кримінал, харків, шахрайство
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.08 Надзвичайні події На Харківщині посадовиця податкової заробляла на підприємцях 15.08 Надзвичайні події Мешканців Харкова попередили про нову шахрайську схему 14.08 Надзвичайні події На Харківщині ділок обшахраював державний бюджет на мільйони гривень
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 