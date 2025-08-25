Харківський ділок обікрав бюджет на сотні тисяч

В этот день

Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Будьте готові до несподіванок, адже сьогоднішній день обіцяє бути непередбачуваним. Уникайте конфліктів і будьте відкриті до нових знайомств та змін настрою.

Прогноз погоди у Харкові на 25 серпня Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.