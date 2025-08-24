24.08.2025 18:19 Дмитро Колонєй

З російської неволі повернулися 146 наших бійців та цивільних

У День Незалежності України, за дорученням Президента України відбувся черговий обмін військовополоненими.



Як повідомляє РЕДПОСТ , згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму.

Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону “Госпітальєри”, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі “Азовсталь”. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу та сприяння в організації повернення цивільних громадян України.

Визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Висловлюємо щиру подяку усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян.

Координаційний штаб продовжує роботу з пошуку, документування та повернення кожного, хто перебуває в російській неволі.