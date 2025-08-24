У Харкові заарештовано злодюг, які напали на матір українського військового

    
У Харкові відправили під стражу злочинну групу розбійників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, четверо рецидивістів захопили 89-річну харків’янку, бо були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів США — кошти, які, за їхніми даними, нібито надсилає їй син-військовослужбовець.
 
Нападники зв’язали жінку та заклеїли їй рот скотчем, аби вона не могла покликати на допомогу.
 
Залишитись непоміченими чоловікам не вдалося — правоохоронці оперативно затримали чотирьох учасників у порядку ст. 208 КПК України.
 
Суд задовольнив клопотання прокурора: чотирьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави.

