24.02.2024 19:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік убив жінку, щоб не повертати їй борг
Злочин стався у Салтівському районі, тіло загиблої знайшла донька.
До поліції надійшло повідомлення про те, що дочка виявила тіло матері. Лікарі констатували смерть жінки від множинних ударів по голові. Померла проживала сама, у квартирі були розкидані речі.
Слідчі встановили, що раніше жінка позичила у борг знайомому гроші у розмірі 7000 гривень. Під приводом повернення частини боргу чоловік прийшов до потерпілої. З собою у сумці він приніс сокиру.
Під час розмови щодо повернення боргу чоловік дістав з сумки сокиру та почав бити жінку по голові. Загалом він наніс їй 6 ударів. Впевнившись, що вона не дихає, він обшукав домашні речі, зачинив її ключами потерпілої та втік.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.
За місцем проживання нападника правоохоронці вилучили сокиру, одяг та ключі від квартири потерпілої.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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