24.02.2024 19:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік убив жінку, щоб не повертати їй борг

Злочин стався у Салтівському районі, тіло загиблої знайшла донька.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що дочка виявила тіло матері. Лікарі констатували смерть жінки від множинних ударів по голові. Померла проживала сама, у квартирі були розкидані речі.

Слідчі встановили, що раніше жінка позичила у борг знайомому гроші у розмірі 7000 гривень. Під приводом повернення частини боргу чоловік прийшов до потерпілої. З собою у сумці він приніс сокиру.

Під час розмови щодо повернення боргу чоловік дістав з сумки сокиру та почав бити жінку по голові. Загалом він наніс їй 6 ударів. Впевнившись, що вона не дихає, він обшукав домашні речі, зачинив її ключами потерпілої та втік.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 оперативно встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

За місцем проживання нападника правоохоронці вилучили сокиру, одяг та ключі від квартири потерпілої.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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