На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів, але обстрілював населені пункти

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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День підходить для ініціатив та творчих проектів, проте не сприяє пошуку спільної мови з оточуючими.
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