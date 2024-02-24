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24.02.2024  20:05   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів, але обстрілював населені пункти

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдають інтенсивних ударів по Козачій Лопані.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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