24.02.2024 21:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов творчий вечір до другої річниці вторгнення

Харківський академічний драматичний театр сьогодні, 24 лютого, провів музично-поетичний вечір до другої річниці повномасштабної агресії рф проти України, передає РЕДПОСТ .

Захід відвідав міський голова Ігор Терехов. Мер зазначив, що за ці два роки харків’яни разом подолали багато викликів. Війна завдала чимало збитків, понівечила українцям долі, змусила їх покинути рідний дім.

«Пройдено дуже багато випробувань. Але головне, що ми вистояли. Харків був, є і буде українським містом! Так, сьогодні Харків поранений, але не скорений. Після нашої перемоги ми все відбудуємо та повернемо людей додому. І я вдячний усім, хто боронить нашу рідну землю та відстоює цілісність України», - зазначив Ігор Терехов.

Під час заходу глядачі познайомилися з творчістю відомих харківських поетів Сергія Жадана, Ніни Супруненко, Юліти Ран, Наталки Маринчак, Ірчії Бондаренко, Сергія Шелкового та драматурга Олега Михайлова.

Вірші читали провідні актори ХАДТ та інших творчих колективів міста. Також з вокальними композиціями виступили заслужені артисти України Євгенія Костенко, Наталія Коваль, Олексій Гавінський та Володимир Козлов.

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