24.02.2024 21:30 Віталій Хінєвіч
В електропоїзді на Харківщині зловмисник пограбував літнього чоловіка
Грабіжник вихопив з рук пенсіонера мобільний телефон та втік.
В електропотязі сполученням «Лихачове-Харків» чоловік побачив пенсіонера, який тримав в руках мобільний телефон. Дочекавшись зупинки потяга, зловмисник вихопив з рук 75-річного потерпілого телефон та втік у невідомому напрямку.
Поліцейські провели ряд слідчо-розшукових заходів та встановили зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Зміївської громади.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
Хлопця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.
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