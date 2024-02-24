24.02.2024 21:30 Віталій Хінєвіч

В електропоїзді на Харківщині зловмисник пограбував літнього чоловіка

Грабіжник вихопив з рук пенсіонера мобільний телефон та втік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В електропотязі сполученням «Лихачове-Харків» чоловік побачив пенсіонера, який тримав в руках мобільний телефон. Дочекавшись зупинки потяга, зловмисник вихопив з рук 75-річного потерпілого телефон та втік у невідомому напрямку.

Поліцейські провели ряд слідчо-розшукових заходів та встановили зловмисника. Ним виявився 22-річний житель Зміївської громади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Хлопця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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