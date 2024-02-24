24.02.2024 21:50 Дмитро Колонєй

Готуємо тяхан - японський плов з китайським корінням

Смачна страва з оригінальною долею.

Як пише РЕДПОСТ , тяхан - "смажений рис" з японської - дуже популярна в Країні Вранішнього Сонця страва. Через це у нас, і в Європі загалом, схильні називати його класичним для жителів острівної держави. Однак, хоча тяхан поступається пальмою першості тільки суші, японці не визнають його своїм. Смаження (і не тільки рису) страва порушує традиції їхньої кухні. З іншого боку, у Китаї, звідки, завдяки іммігрантам із Піднебесної, воно й було занесено на береги самураїв, воно теж не вважається національним.

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Страва віддалено нагадує плов, рис після смаження має бути розсипчастим. Але готується за іншим принципом. З точки зору добавок, любителям експериментів є де розвернутися, бо готують тяхан із найрізноманітнішими добавками. Це видно навіть за наведеним рецептом.

Тяхан із куркою та овочами

Продукти:

400 г рису,

150 г курячого філе,

1 цибулина,

1 болгарський перець,

3 ст. соєвого соусу,

1 морква,

1 цукіні,

50 г кукурудзи,

50 г горошку

50 г стручкової квасолі,

4 ст. рослинного масла,

2 ст. кунжутної олії,

10 г кунжуту,

2 зубчики часнику,

50 г імбиру

Покроковий рецепт приготування:

Промити рис. Порізати овочі. Потерти імбир. Відварити рис майже до готовності. Залишити під кришкою. Курку дрібно нарізати кубиком. Обсмажити її в олії. Додати до курки відразу всі овочі, крім горошку та кукурудзи Смажити разом до напівготовності. Додати тертий імбир, часник та кунжутну олію Готувати 2 хвилини. Всипати рис. Додати соєвий соус. Протушкувати 3 хвилини. Додай горошок із кукурудзою. Прогріти тяхан ще 1 хвилину. Посипати кунжутом. Зняти з вогню.

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