24.02.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові під дією алкоголю напав на патрульного

Під час реагування на виклик щодо припинення домашнього насилля чоловік чинив опір та напав на правоохоронця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідством встановлено , що після прибуття на виклик щодо вчинення домашнього насилля чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, почав лаятися та намагався схопити правоохоронця за формений одяг. На вимогу припинити незаконні дії зловмисник не відреагував, наніс декілька ударів поліцейському.

Поліцейський відповідно до чинного законодавства застосував фізичну силу та кайданки. Нападником виявився 34-річний неодноразово судимий місцевий мешканець.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин разом з другом напав і пограбував військового у Києві.