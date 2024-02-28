28.02.2024 18:50

Інфекції шлунково-кишкового тракту: як розпізнати та що робити

Звичайні інфекції шлунково-кишкового тракту спричиняють значні незручності та дискомфорт для людини. Ці захворювання мають різні причини, у тому числі віруси, бактерії або паразити. Однак важливо вміти розпізнавати їхні ознаки та знати, що робити для лікування й запобігання подальшому поширенню.

Симптоми інфекцій ШКТ у дорослих та дітей

Ознаки інфекцій шлунково-кишкового тракту можуть виявлятися поетапно або раптово залежно від типу інфекції та організму кожної людини. У дітей та дорослих розвиток таких інфекцій може бути як поступовим, так і досить стрімким.

Ось деякі з найпоширеніших симптомів, які супроводжують інфекції ШКТ:

діарея — найпоширеніший симптом інфекцій ШКТ. Для діареї характерні часті, рідкі та водянисті випорожнення;

біль у животі, який може бути легким або інтенсивним і локалізується в різних ділянках живота;

нудота та блювання, особливо якщо розвиток інфекції було спричинено бактеріями або токсинами;

підвищена температура тіла або лихоманка;

втрата апетиту, яка небезпечна дегідратацією та загальним погіршенням самопочуття;

втома, слабкість, загальний дискомфорт;

виділення крові — у деяких випадках інфекцій ШКТ виникає кровотеча, що є дуже небезпечним симптомом. При виявленні крові у випорожненнях, звертайтеся за терміновою допомогою.

Методи діагностики

Методи, які лікарі використовують для діагностики інфекцій ШКТ:

клінічний огляд — лікар зазвичай починає прийом зі збору медичної історії пацієнта та опису симптомів. Важливо згадати будь-які фактори ризику, такі як подорожі, контакт з хворими або споживання підозрілої їжі чи неочищеної води;

лабораторні аналізи калу — один з основних методів діагностики інфекцій ШКТ. Лабораторія виконує тести на виявлення патогенних мікроорганізмів, таких як бактерії, віруси або паразити у зразках калу;

бакпосів калу — виконується з метою визначення точного виду бактерій, що спричинили інфекцію;

аналізи крові на визначення рівня лейкоцитів, які підвищуються у разі інфекції ШКТ;

гастроскопія (гастрофіброскопія) — у випадках підозри на серйозну патологію проводиться гастрофіброскопія, процедура внутрішнього огляду поверхні шлунково-кишкового тракту за допомогою гастроскопу.

Як підтримати організм, якщо наявна інфекція шлунково-кишкового тракту

Однією з найважливіших речей у лікуванні інфекцій шлунково-кишкового тракту є забезпечення достатньої кількості рідини з електролітами та збалансованого харчування. Важливо пити рідину зі спеціальним складом (призначає лікар), щоб уникнути дегідратації, особливо при блюванні та інтенсивній діареї. Також доцільно відновлювати втрачені електроліти шляхом вживання продуктів, багатих калієм та натрієм.

Що робити для полегшення симптомів

Для полегшення симптомів можуть бути корисними такі заходи, як вживання протизапальних препаратів, антибіотиків у разі бактеріальної інфекції та пробіотиків для відновлення нормальної мікрофлори кишечника. Однак перед прийомом будь-яких лікарських засобів важливо звернутися до лікаря та отримати від нього рекомендації та рецепт.

У разі, якщо симптоми не полегшуються протягом тривалого періоду часу або стають більш серйозними, наприклад, з’являється кров у калі, виникає сильний біль у животі чи виражений озноб, необхідно негайно звернутися до лікаря. Деякі інфекції потребують специфічного лікування та додаткового медичного нагляду.

Профілактика інфекцій ШКТ

Незалежно від того, лікуєте ви інфекцію шлунково-кишкового тракту вдома самостійно чи під контролем лікаря, важливо слідувати заходам профілактики, щоб уникнути подальшого зараження та поширення хвороби. Ці заходи включають ретельне миття рук, вживання добре термічно обробленої їжі та очищеної води, а також уникнення контакту з хворими. При необхідності потрібно зробити вакцинацію від дизентерії.

Інфекції шлунково-кишкового тракту неприємні, проте правильний підхід до лікування та профілактики допомагає швидко зменшити їхні наслідки та прискорює відновлення. Якщо ви маєте сумніви або питання щодо свого стану здоров'я, завжди краще звертатися до кваліфікованого лікаря для консультації та лікування.