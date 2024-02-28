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28.02.2024  18:23   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщині вбили дитину та її дідуся

Селище Харківщини було обстріляно керованими авіабомбами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 лютого 2024 року о 16:50 окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. 
 
Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік, його шестирічна онука  отримала тяжкі поранення, від яких померла.
 
На місце події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 
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