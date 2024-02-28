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28.02.2024  18:13   Дмитро Колонєй

Підлітки у парку забили чоловіка досмерті: на Харківщині заарештовано малолітніх вбивць

Слідчі оголосили підозру трьом тінейджерам за скоєння вбивства людини на Харківщині

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Краснограді у місцевому парку виявили труп чоловіка з численними травмами. Людину вбили троє місцевих 15 та 16-річних підлітків. 
 
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Неповнолітні забили 62-річного чоловіка до смерті. Свої дії знімали на відео. 
Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві та відправлено під варту строком на 60 діб.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вбивство на Салтівці - харківський рецидивіст забив досмерті знайомого.
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