28.02.2024 18:13 Дмитро Колонєй
Підлітки у парку забили чоловіка досмерті: на Харківщині заарештовано малолітніх вбивць
Слідчі оголосили підозру трьом тінейджерам за скоєння вбивства людини на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ
, в Краснограді у місцевому парку виявили труп чоловіка з численними травмами. Людину вбили троє місцевих 15 та 16-річних підлітків.
Неповнолітні забили 62-річного чоловіка до смерті. Свої дії знімали на відео.
Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві та відправлено під варту строком на 60 діб.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про вбивство на Салтівці - харківський рецидивіст забив досмерті
знайомого.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0