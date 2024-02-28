28.02.2024 18:13 Дмитро Колонєй

Підлітки у парку забили чоловіка досмерті: на Харківщині заарештовано малолітніх вбивць

Слідчі оголосили підозру трьом тінейджерам за скоєння вбивства людини на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ , в Краснограді у місцевому парку виявили труп чоловіка з численними травмами. Людину вбили троє місцевих 15 та 16-річних підлітків.

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Неповнолітні забили 62-річного чоловіка до смерті. Свої дії знімали на відео.

Їм повідомили про підозру в умисному вбивстві та відправлено під варту строком на 60 діб.