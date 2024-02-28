28.02.2024 17:55 Віталій Хінєвіч

Не встиг із землі зійти сніг: надзвичайники повідомляють про збільшення випадків спалаху сухостіїв

Останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Наприклад позаминулої доби на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, Вінниччині - 4 пожежі, Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.

У Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності.

У Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв.м. На Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 на.

Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву.

«Закликаємо людей дбайливо ставитися до землі й природи, дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати!

Нагадуємо: за підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн»,- йдеться у повідомленні.

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