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28.02.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

Не встиг із землі зійти сніг: надзвичайники повідомляють про збільшення випадків спалаху сухостіїв

Останніми днями в різних областях України почастішали займання на відкритих територіях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Наприклад позаминулої доби на Харківщині ліквідовано 16 пожеж, Вінниччині - 4 пожежі, Запоріжжі - 5 пожеж у природних екосистемах.
 
У Донецькій області ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах та на відкритій території, вогнем знищено понад 38 га сухої рослинності.
 
У Кіровоградській області рятувальники 5 разів виїздили на гасіння пожеж сухостою, вигоріло понад 2 тис. кв.м. На Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягала понад 48 на.
 
Часто причинами займань стає господарська діяльність громадян, адже з підвищенням температури повітря люди починають впорядковувати свої обійстя і спалювати суху траву.
 
«Закликаємо людей дбайливо ставитися до землі й природи, дотримуватися правил пожежної безпеки й обов'язково пам'ятати, що екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати!
Нагадуємо: за підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 грн»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували пожежу після обстрілу Куп'янська.
 
Тэги:  події
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