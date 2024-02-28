28.02.2024 17:41 Дмитро Колонєй

Як допомогти близькій людині на відстані порадили харків'янам у Газмережах

Піклуватися про своїх рідних та друзів харків'яни можуть і на відстані .

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харківській міській філії «Газмережі» нагадали , яким чином можна допомагати своїм близьким, коли вас розділяють кілометри.

Можна скористатися зручною функцією в Особистому кабінеті . Тут є можливість керувати декількома особовими рахунками одночасно.

Як додати новий особовий рахунок до свого кабінету?

Перейдіть в Особистий кабінет. Натисніть іконку акаунта та оберіть «Додати особовий рахунок».

Оберіть Оператора ГРМ «Харківську міську філію» з переліку та введіть номер особового рахунку із 10 цифр у форматі 131XXXXXXX.

Введіть три перші літери прізвища власника рахунку та дайте згоду на обробку персональних даних.

Ви також можете додати до кабінету й особові рахунки з інших куточків України, обравши потрібного Оператора ГРМ. Додавати можна ті особові рахунки, які ще не були зареєстровані.

Таки чином можна допомагати - передавати показання лічильника онлайн та сплачувати за послугу з розподілу газу.