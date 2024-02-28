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28.02.2024  17:41   Дмитро Колонєй

Як допомогти близькій людині на відстані порадили харків'янам у Газмережах

Піклуватися про своїх рідних та друзів харків'яни можуть і на відстані .

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківській міській філії «Газмережі» нагадали, яким чином можна допомагати своїм близьким, коли вас розділяють кілометри.
 
Можна скористатися  зручною функцією в Особистому кабінеті. Тут  є можливість керувати декількома особовими рахунками одночасно.
 

 Як додати новий особовий рахунок до свого кабінету? 

Перейдіть в Особистий кабінет. Натисніть іконку акаунта та оберіть «Додати особовий рахунок». 
Оберіть Оператора ГРМ «Харківську міську філію» з переліку та введіть номер особового рахунку із 10 цифр у форматі 131XXXXXXX. 
Введіть три перші літери прізвища власника рахунку та дайте згоду на обробку персональних даних.
 
Ви також можете додати до кабінету й особові рахунки з інших куточків України, обравши потрібного Оператора ГРМ. Додавати можна ті особові рахунки, які ще не були зареєстровані.
 
Таки чином можна допомагати - передавати показання лічильника онлайн та сплачувати за послугу з розподілу газу.
 
Тэги:  допомога, харків
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