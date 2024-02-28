28.02.2024 17:25 Віталій Хінєвіч

Застосунок «Повітряна тривога» надсилатиме попередження про підвищену небезпеку: що для цього необхідно

В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Ajax, передає РЕДПОСТ.

Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації. Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, необхідно встановіти застосунок «Повітряна тривога» версії 6.0.

Android. Якщо застосунок не оновився автоматично, треба оновити його вручну або встановити повторно. Оновлення вже доступне для користувачів iOS,

Також розробники випустили окремий застосунок-віджет “Мапа тривог”, який можна додати на екран телефона для постійного та зручного моніторингу безпекової ситуації.

Окрім нового попередження до застосунку додали:

налаштування гучності сповіщення “Підвищена небезпека!”;

сповіщення, якщо повідомлення “Підвищена небезпека!” перестають надходити.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розробляють проєкт Ситуаційного центру.