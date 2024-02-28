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28.02.2024  16:48   Дмитро Колонєй

Під Харковом кримінальний квартет "чорних" лісорубів погубив дерева на сотні тисяч

Судитимуть у Харкові протизаконних порубщиків.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом вересня-жовтня 2023 року четверо чоловіків віком 45, 34, 41 і 27 років, незаконно вирубували дерева у лісозмузі поблизу с. Борівське Куп’янського району за допомогою бензопил.  
 
Зрубану деревину зловмисники в подальшому продавали, заробляючи цим на життя. Усього чорні лісоруби встигли вирубати близько 120 дерев. Сума завданих збитків складає майже 650 тис. гривень. 
 
Чоловіків судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Їм загрожує від п’яти до семи років  за гратами.
 
Тэги:  кримінал, лісоруби, харків
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