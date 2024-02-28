28.02.2024 16:48 Дмитро Колонєй

Під Харковом кримінальний квартет "чорних" лісорубів погубив дерева на сотні тисяч

Судитимуть у Харкові протизаконних порубщиків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом вересня-жовтня 2023 року четверо чоловіків віком 45, 34, 41 і 27 років, незаконно вирубували дерева у лісозмузі поблизу с. Борівське Куп’янського району за допомогою бензопил.

Зрубану деревину зловмисники в подальшому продавали, заробляючи цим на життя. Усього чорні лісоруби встигли вирубати близько 120 дерев. Сума завданих збитків складає майже 650 тис. гривень.

Чоловіків судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Їм загрожує від п’яти до семи років за гратами.