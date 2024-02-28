28.02.2024 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї змінять маршрут руху

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом трамвайної колії, передає РЕДПОСТ .

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений з 9:30 до 15:30 29 лютого.

На цей період трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок.